Соболь NN 4×4 против Volkswagen Multivan: честный взгляд на семейный минивэн за полцены

Большой семейный автомобиль — это всегда компромисс между желаниями и возможностями. Хочется, чтобы внутри было просторно, чтобы дети не упирались коленями в спинки передних кресел, чтобы багаж вмещал всё необходимое для дальней поездки, а водитель не чувствовал себя водителем маршрутки.