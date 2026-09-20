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proavto21

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Соболь NN 4×4 против Volkswagen Multivan: честный взгляд на семейный минивэн за полцены

Соболь NN 4×4 против Volkswagen Multivan: честный взгляд на семейный минивэн за полцены

Большой семейный автомобиль — это всегда компромисс между желаниями и возможностями. Хочется, чтобы внутри было просторно, чтобы дети не упирались коленями в спинки передних кресел, чтобы багаж вмещал всё необходимое для дальней поездки, а водитель не чувствовал себя водителем маршрутки.

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