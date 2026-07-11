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Принц Гарри пытается организовать встречу детей с королём Карлом III

Принц Гарри продолжает визит в Великобританию, и, по данным британских СМИ, параллельно ведёт переговоры о том, чтобы привезти в страну Меган Маркл, принца Арчи и принцессу Лилибет для встречи с королём Карлом III.

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