Принц Гарри пытается организовать встречу детей с королём Карлом III

Принц Гарри продолжает визит в Великобританию, и, по данным британских СМИ, параллельно ведёт переговоры о том, чтобы привезти в страну Меган Маркл, принца Арчи и принцессу Лилибет для встречи с королём Карлом III.
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