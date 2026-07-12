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Политика как она есть

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Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Стала известна причина приостановки работы трех ядерных реакторов во Франции

Во Франции приостановили работу трех ядерных реакторов из-за жары. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, французская энергетическая компания приостановила работу трех ядерных ректоров и уменьшила мощность еще восьми из-за жары.

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