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Дружба врозь. Польша разочаровывается в Литве

Дружба врозь. Польша разочаровывается в Литве

https://myslpolska.info/2026/07/14/litwa-przeciw-polsce-a-za-upa/ Кристиан Каминьский (Kristian Kamiński) В среду, 15 июля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил сожаление по поводу присвоения Владимиром Зеленским имени "героев УПА*" одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

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