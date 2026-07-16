https://myslpolska.info/2026/07/14/litwa-przeciw-polsce-a-za-upa/ Кристиан Каминьский (Kristian Kamiński) В среду, 15 июля Европарламент принял резолюцию, в которой выразил сожаление по поводу присвоения Владимиром Зеленским имени "героев УПА*" одному из подразделений Вооруженных сил Украины.
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