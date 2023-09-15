РИА «Новости»: военные ВСУ отправили пленных солдат из России на минное поле

360Военное делоПодписатьсяРИА «Новости»: военные ВСУ отправили пленных солдат из России на минное полеБойцы ВСУ отправили российских пленных на минное поле в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАнфиса ИвановаНу и где это видео?! Оно бы уже на весь мир транслировалось!!! Или оно все же не существует?! Хотя сам факт подобного обстоятельства фашизации хохло дряней вполне мог бы быть...Ответить18 час.
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