360

162 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Умница и красавица!Дробязко объявила...
  • Анфиса Иванова
    Ну и где это видео?! Оно бы уже на весь мир транслировалось!!!  Или оно все же не существует?!  Хотя сам факт подоб...РИА «Новости»: во...
  • Валерий Ребров
    Плохо залил,раз нашли,а хозяевам дома надо поакуратнее выбирать строителей,чтоб потом не хить на кладбищеСК: рабочий убил ...

РИА «Новости»: военные ВСУ отправили пленных солдат из России на минное поле

РИА «Новости»: военные ВСУ отправили пленных солдат из России на минное поле

Бойцы ВСУ отправили российских пленных на минное поле в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Ну и где это видео?! Оно бы уже на весь мир транслировалось!!!  Или оно все же не существует?!  Хотя сам факт подобного обстоятельства фашизации хохло дряней вполне мог бы быть...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх