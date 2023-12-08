Амазония. Там нет дорог и реки без мостов

Предыдущая часть - Жизнь на теплоходе Мимо нас проплывали берега с редкими свайными домиками, индейские мОлоки, которые есть в каждом, даже самом маленьком поселении и представляют собой просторный и очень добротный сарай, где чаще всего три продуваемые стены, а четвёртая и есть широкий вход.
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