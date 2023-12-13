Кардиолог Кореневич: атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что сахар может вредить сосудам гораздо сильнее, чем жирное мясо. Кардиолог Кореневич обратила внимание на то, что питание людей оказывает значительное влияние на их подверженность атеросклерозу.
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