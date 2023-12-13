Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valentina sergeeva
    Вы ещё Куклачёву об этом расскажите. У него в доме 200 кошек, а он знать не знает про выводы этих экспертов из Квинсл...Болезнь на мягких...
  • alla sergeyeva
    Измельчение семян в ступке—это позапрошлый век.Есть же кофемолки!Семена должны быть свежеизмельчонными.Настоящий суперпр...
  • Михаил Васильев
    Бред сивой кобылы!Яйца, суп, мясо —...

Кардиолог Кореневич: атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов

Кардиолог Кореневич: атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов

Кардиолог Анна Кореневич заявила, что сахар может вредить сосудам гораздо сильнее, чем жирное мясо. Кардиолог Кореневич обратила внимание на то, что питание людей оказывает значительное влияние на их подверженность атеросклерозу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх