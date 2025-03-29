"Я был близок к смерти": Сергей Бурунов сделал неожиданное признание

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" признался, почему шесть лет не употребляет алкоголь.Актёр Сергей Бурунов, ставший мега-популярным после роли в сериале "Полицейский с Рублевки", поделился своими размышлениями о борьбе с алкоголизмом в новом эпизоде подкаста Dreamcast.