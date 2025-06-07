В Нижнекамске проходят масштабные торжества в честь Сабантуя

Автор: Эльза Кузнецова Сегодня в Нижнекамске на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка» проходят праздничные мероприятия, посвященные Сабантую — национальному празднику окончания весенне-полевых работ.
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