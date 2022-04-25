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Полпред президента РФ Трутнев: развитие Южных Курил станет российским ответом Японии

Полпред президента РФ Трутнев: развитие Южных Курил станет российским ответом Японии

pixabay.com Россия продолжит промышленное и туристическое освоение Курильских островов, что станет ответом на заявление японского МИД о якобы оккупации этих территорий, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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