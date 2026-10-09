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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» проиграло 6 матчей подряд и 8 из 9 последних. Команда Тамбиева – 9-я на Западе

«Динамо» проиграло ЦСКА (2:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Команда под руководством Леонида Тамбиева потерпела 6-е подряд поражение и 7-е в 9 последних встречах.

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