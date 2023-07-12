Закон и Порядок

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Саммит НАТО, день первый: дверь для Украины ещё не изготовили …

Саммит НАТО, день первый: дверь для Украины ещё не изготовили …

Полное разочарование. Парад импотенции, чесслово. Так надеялись умные люди, что Саммит НАТО в городе Вильно принесёт конкретику и ответ на вопрос: как будут побеждать Россию до окончания 2024-го года? Где обещанные «сюрпризы Кремлю», оперативные планы по развёртыванию полумиллионной группировки, как было в Мадриде приказано? Нет их в помине, сегодня ещё будет день, но нового от него не жду, – главное сделано.

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