Саммит НАТО, день первый: дверь для Украины ещё не изготовили …

Полное разочарование. Парад импотенции, чесслово. Так надеялись умные люди, что Саммит НАТО в городе Вильно принесёт конкретику и ответ на вопрос: как будут побеждать Россию до окончания 2024-го года? Где обещанные «сюрпризы Кремлю», оперативные планы по развёртыванию полумиллионной группировки, как было в Мадриде приказано? Нет их в помине, сегодня ещё будет день, но нового от него не жду, – главное сделано.