«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Баффало Сэйбрз» 4:5 в овертайме. Кирилл Марченко отметился хет-триком в своём 300-м матче НХЛ, а Сергей Бобровский совершил 29 сейвов.
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