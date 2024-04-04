Президент дал старт строительству ряда объектов в Новом Ташкенте

Заложен фундамент кампусов Университета «Янги Узбекистон» и Ташкентского государственного педагогического университета, Национальной библиотеки, Национального театра, Международного научно-исследовательского центра, Музея литературы, Школы творчества имени Алишера Навои и Национального центра макома.
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