В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья

Законопроект, который будет предложен депутатами Государственной Думы, установит, что срок фактического переселения граждан из аварийного жилья не должен превышать трех месяцев с момента заселения первого собственника или нанимателя.
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