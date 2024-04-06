28-летняя девушка решилась на эвтаназию из-за депрессии

Зорайя тер Бик живет в небольшой деревне в Нидерландах с молодым человеком и двумя кошками. Раньше девушка хотела стать психиатром, поскольку на протяжении всей своей жизни борется с ментальными проблемами - депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности.