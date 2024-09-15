Хуситы пригрозили новыми ударами по Израилю к годовщине атаки на него ХАМАС

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми ударами по территории Израиля к годовщине атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на еврейское государство, которая произошла 7 октября 2023-го.
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