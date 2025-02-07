Планы и перспективы работы судебной системы обсудили на заседании президиума Совета судей РФ

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Состоялось первое заседание президиума Совета судей Российской Федерации, на котором были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся реализации плана мероприятий, утвержденного на X Всероссийском съезде судей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии