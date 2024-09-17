Российская армия освободила Украинск

Бойцы 114 бригады ВС РФ водружают знамя бригады на шахте «Украина» в городе Украинск. Кадр из видео канала «Репортёр Руденко V» Российская армия в ходе продолжающегося наступления на Красноармейском направлении освободила город Украинск.
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