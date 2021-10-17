Какой смысл в куче частных банков ? Может стоит оставить один государственный банк ?

Медвежий уголБизнес и финансыКакой смысл в куче частных банков ? Может стоит оставить один государственный банк ? автор - Комсомолец Мне вот кажется - что нынешнее кредитование, это тормоз - любой экономики.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовХрен его знает. Со стороны все просто. Молодым был, думал что там директором работать, распоряжайся и все. Пока сам не стал директором...НРНаталья Раскина⁰Rustam KuchkarovАвтора - к стенке, и лоб зелёнкой намазать. Или дать кредит, под 50% аннуитетных платежей.АлексейС колокольни все окрестности красивы, а как спустишься-рытвины да ухабы.ННСнаверное автор прав, многие думают так же. Банков ну очень много,помимо тех что на слуху(реклама по ящику и в других СМИ, плюс видишь вывески на улицах) есть множество таких,о которых мы и не знаем. И узнаём лишь случайно,что оказывается и такие есть. Одни исчезают,появляются новые - беспрерывный лохотрон,в котором проигравшими всегда остаются простые граждане. Банкиры-хозяева, плюс работники банков - есть суть паразиты,не производящие ничего,но наживающиеся за наш счёт.Евгений НатесовА с другой стороны, если позакрывать и оставить центробанк, то будет столько же отделений как и сейчас банков.ННСно у них будет единая политика,одни и те же правила. И он не исчезнет,раз он государственный и не кинет своих клиентов. И создан должен быть не для наживы,а для помощи людям.Евгений НатесовА расходную часть кто будет оплачивать? Мы же и будем. Сейчас вон ипотека была по 2,5% - это ниже инфляции. А вы всё недовольны.Комментировать
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