Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Олифер
    А разводиться ...Россияне смогут з...
  • Бендер Задунайский
    Во всех регионах растет преступность кишлачников .Алтайский край по...
  • Владимир
    "Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров." Только депутатов?Депутатам могут з...

Второе убийство закончили рассматривать на суде по делу возможного маньяка Манишина

Второе убийство закончили рассматривать на суде по делу возможного маньяка Манишина

На заседании 10 июля суд начнёт изучать обстоятельства третьего из 11 убийств Второе по хронологии убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина закончили рассматривать в Калманском районном суде в понедельник, 8 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх