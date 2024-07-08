Второе убийство закончили рассматривать на суде по делу возможного маньяка Манишина

На заседании 10 июля суд начнёт изучать обстоятельства третьего из 11 убийств Второе по хронологии убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина закончили рассматривать в Калманском районном суде в понедельник, 8 июля.
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