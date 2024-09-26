Путин объявил об изменении ядерной доктрины РФ: главное за сутки

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Минобороны сообщило о пресечении попытки войск ВСУ вклиниться вглубь РФ, США могут выделить Украине еще 8 миллиардов долларов, президент России Владимир Путин заявил об обновлении ядерной доктрины, а Канада анонсировала конференцию по гуманитарным вопросам «формулы мира» Украины.