Путин объявил об изменении ядерной доктрины РФ: главное за сутки

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Минобороны сообщило о пресечении попытки войск ВСУ вклиниться вглубь РФ, США могут выделить Украине еще 8 миллиардов долларов, президент России Владимир Путин заявил об обновлении ядерной доктрины, а Канада анонсировала конференцию по гуманитарным вопросам «формулы мира» Украины.
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