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Царьград

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Войска 'Восток' уничтожили 6 дронов и 4 пункта управления ВСУ за сутки

Войска 'Восток' уничтожили 6 дронов и 4 пункта управления ВСУ за сутки

Подразделения войск "Восток" за последние сутки уничтожили шесть беспилотников и четыре пункта управления ВСУ в ходе Специальной военной операции.

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