Ирина Хакамада написала завещание из-за паломничества к горе Кайлаш

Ирина Хакамада составила завещание из-за предстоящего паломничества к Кайласу. Известный политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада откровенно поделилась с Валерией Германикой в интервью, что уже давно позаботилась о составлении завещания.
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