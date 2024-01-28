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Русская весна

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Спецназ уничтожает технику ВСУ точными ракетными пусками (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает технику ВСУ точными ракетными пусками (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает технику ВСУ точными ракетными пусками — свежие кадры из зоны проведения СВО. Расчёты ПТРК 58-го отдельного батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили перемещение техники противника в ночное время суток.

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