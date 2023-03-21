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МИД РФ: США, Британия, Франция и ФРГ не могут стать посредниками в украинском конфликте

МИД РФ: США, Британия, Франция и ФРГ не могут стать посредниками в украинском конфликте

Соединенные Штаты, Франция, Британия и Германия не могут взять на себя обязанности посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку являются его прямыми участниками.

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