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Регионы России

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Ring внедряет новый стандарт шифрования TAKE для облачного видеонаблюдения

Ring внедряет новый стандарт шифрования TAKE для облачного видеонаблюдения

В Ring поясняют, что TAKE позволяет временно расшифровывать и обрабатывать видео для выполнения облачных функций, таких как Smart Alert — уведомление о появлении в поле зрения камеры людей, автомобилей или посылок.

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