Калужский дебошир предстанет перед судом за нападение на участкового

В Калуге 33-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал порядок в многоквартирном доме на улице Турынинской.
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