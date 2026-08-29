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«Даем хозяевам повод гордиться питомцем»: фестиваль домашних животных прошел в Ступине

«Даем хозяевам повод гордиться питомцем»: фестиваль домашних животных прошел в Ступине

СТУПИНО, 29 августа, ФедералПресс. В рамках Дня города Ступино в парке имени Островского прошел фестиваль домашних животных «Хвосты и хвостики».

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