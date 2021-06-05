Елена Сорокина провела личный приём граждан

Мэр Рязани Елена Сорокина 4 июня провела личный приём граждан в режиме видеосвязи. В числе вопросов, которые волновали рязанцев, были благоустройство дворов, ремонт кровли жилых домов, содействие в организации торговли продовольственными товарами.