Граждане РФ составили большинство среди иммигрантов в Турции

Согласно официальной статистике, в 2023 году число людей, эмигрировавших из Турции, выросло на 53 процента по сравнению с предыдущим годом, при этом преобладающей группой является категория 25-29 летних, сообщает 20 июля газета Hürriyet Daily News.
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