«Гусар»: «Я вижу Россию. Я вижу, за что я воевал»

Какая она, современная война, и что самое важное на войне для командира. Интервью из цикла «Герои СВО»АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ/ТАСС Военнослужащие артиллерийского полка 18-й общевойсковой армии в составе ГВ «Днепр» во время работы расчета РСЗО «Град» в зоне СВОчитайте на monocle.