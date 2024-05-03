«Постой, паровоз, не стучите, колёса…» За ценами на квартиры в севастопольских новостройках не угнаться

Ситуация на рынке севастопольских новостроек складывается не в пользу покупателей. Ещё недавно мы обсуждали тему повышения стоимости квадратного метра в новостройках, а также делали акцент на галопирующих ценах на «однушки».
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