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«Наполи» ищет замену Джордану Холлу и проявляет интерес к Раде Загорацу

Итальянский клуб проявляет интерес к экс-форварду «Самары» Раде Загорацу (29 лет, 204 см). В 34 матчах Лиги ВТБ-23/24 сербский баскетболист набирал 7,9 очка и 3,9 подбора в среднем за игру.

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