Жертвами циклона «Чидо» в Мозамбике стали 34 человека

В результате циклона «Чидо» в Мозамбике погибли по меньшей мере 34 человека. Такую цифру обнародовало гуманитарное агентство ООН OCHA, ссылаясь на данные Национального института управления и снижения рисков стихийных бедствий Мозамбика, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии