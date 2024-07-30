МИД КНР: Китай поздравляет Н. Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Пекин, 29 июля /Синьхуа/ -- Китай поздравляет Венесуэлу с успешным проведением президентских выборов, и президента Венесуэлы Николаса Мадуро с благополучным переизбранием, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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