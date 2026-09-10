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«Больше под нож не лягу»: Лолита Милявская ответила на слухи о миллионных пластических операциях и раскрыла свои секреты омоложения

«Больше под нож не лягу»: Лолита Милявская ответила на слухи о миллионных пластических операциях и раскрыла свои секреты омоложения

Появление 62-летней Лолиты Милявской на фестивале «Новая волна» вызвало бурный резонанс: постройневшая и заметно посвежевшая артистка в облегающем костюме привлекла к себе всеобщее внимание.

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