Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Интересно, а ГДЕ у нас совкодрочеры с воплями "вифсёврети!!!!"?Россия - не 5-я, ...
  • Олег Самойлов
    Вот ведь как интересно-то получается! сантехник-Сан имеет зарплату в 40 тысяч, а на лапу - в 4 без чуть-чутя БОЛЬШЕ! ...Россия - не 5-я, ...
  • Олег Самойлов
    Хорошо, если под хер руки заточены, а если вообще из жопы высовываются?Россия - не 5-я, ...

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх