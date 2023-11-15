Ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra Meteor Lake уже можно предзаказать от $1050 Судя п...

Ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra Meteor Lake уже можно предзаказать от $1050Судя представленному списку, MSI тотовит к запуску серию ноутбуков с искусственным интеллектом, охватывающую диагонали экрана 13,3 и 16 дюймов.
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