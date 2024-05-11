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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о матчах с Беларусью: «Давайте сравним с играми любой сборной на ЧМ. У нас был хоккей очень высокого уровня, мы достойны играть на турнире. Вместе – победим!»

«Игроки сборной Беларуси бьются в кровь просто, ловят все на себя. Хоккей высочайшего уровня. Все, кто смотрели игры, могут это подтвердить.

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