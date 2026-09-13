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FiNE NEWS

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Когда идеология становится причиной разрыва семейных связей и как их восстановить

В последние годы наблюдается рост числа случаев, когда взрослые дети разрывают отношения с родителями из-за идеологических и культурных разногласий.

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