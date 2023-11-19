Азаров: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли начнутся в 2023-м

Геннадий Бережнов

Переговоры о вступлении страны в Евросоюз вряд ли начнутся в текущем году, скорее всего их перенесут на неизвестный срок, когда будут видны реальные результаты. А акушерка бегает туда сюда и так ей хочется Байдену угодить, что мелет не думая. Ну кто это из ЕС возьмёт на баланс разрушенную некогда большое государство на восстановление. США тут явно не участник!