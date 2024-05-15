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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • arakcheevata Аракчеева
    Это не государству нет дела до больных детей, это люди почему-то начинают с благотворительных фондов. Сюда же и ТВ "п...Докатились, по ТВ...
  • Василий
    А кто подписал закон "О вынужденной коррупции"? Который гласит - чиновник вынужден брать взятку, если это в интересах...В минобороны снов...
  • Василий
    Надо бы следаков поприжать, а то больно рьяно за дело взялись, так дай им волю - в Москве ни одного генерала не остав...В минобороны снов...

«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

«Железобетонный принцип» нового министра обороны России

14.05.2024. Андрей Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации, когда завершались консультации по его назначению главой Министерства обороны Российской Федерации:▪️ Одна из самых насущных проблем — вопрос оснащения ВС РФ.

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