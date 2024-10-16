Печенка по-волжски: в отличие от обычных рецептах, здесь она томится на медленном огне

На сковороде говяжью печенку пересушить легче легкого, поэтому и нужно готовить ее иначе. Одним из лучших рецептов гурманы признают тот, что был записан в старой кулинарной книге: печенка по-волжски не жарится на сковородке, а томится в горшочках, приобретая невероятную нежность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии