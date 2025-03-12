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Петербургский дневник

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Стал известен средний возраст рождения первого ребенка у женщин в Петербурге

Стал известен средний возраст рождения первого ребенка у женщин в Петербурге

Об этом рассказала председатель комитета по соцполитике Елена Фидрикова Председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова назвала средний возраст, в котором у жительниц Санкт-Петербурга появляется первый ребенок.

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