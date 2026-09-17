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Еще более 8,2 млрд рублей направят на выплаты пенсий жителям воссоединенных регионов

Еще более 8,2 млрд рублей направят на выплаты пенсий жителям воссоединенных регионов

Правительство РФ направит дополнительные средства на соцподдержку жителей Луганской и Донецкой народной республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Белгородской области.

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