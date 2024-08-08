Морской бой: как США охотятся за российским теневым флотом

В конце июля больше десятка европейских государств одобрили план Великобритании по санкциям в отношении теневого флота – судов, перевозящих российскую нефть в обход потолка цен, установленного в 2022 году.
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