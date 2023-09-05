Санду сегодня заявила: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»«Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед „Газпромом“ в размере порядка 800 миллионов долларов.
Как Молдавия хочет кинуть "Газпром" на 800 миллионов долларов
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Плати и Бери! Интересно для кого придуман этот лозунг? Скорее для своих, а не чужаков.
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5 час.
Nikolay Kuchkov
Оставьте Миллера без зарплаты,снимите его за заключение такого договора...кто же должен ответить за потерю миллиарда!!
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1 час.
Авас Анекак
тут проблема в Преднестровье все наши граждани поэтому Малдовани занимаются шантажом не будем им постовлять газ, так цыгане по контракту получатели газа хотя трубы идут через Преднестровье хахлы если что перекроют тогда трубу
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43 мин.
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