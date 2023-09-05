Как Молдавия хочет кинуть "Газпром" на 800 миллионов долларов

Санду сегодня заявила: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»«Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед „Газпромом“ в размере порядка 800 миллионов долларов.