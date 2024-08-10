Главу ОП Магомедова возмутил зарубежный реп на фестивале «Уличная классика»

Глава аппарата Общественной палаты (ОП) Республики Дагестан Ислам Магомедов и руководитель комиссии ОП региона по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Руслан Луговой выразили недовольство музыкой на фестивале культуры улиц в городе Махачкала, столице Дагестана.
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