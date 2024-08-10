Главу ОП Магомедова возмутил зарубежный реп на фестивале «Уличная классика»

Модест

Может хватит уже фестивалить? Не пора ли Родину защищать? Или будете дожидаться, когда Махачкалу тоже бомбить начнут? Неуместно и стыдно праздновать, когда люди гибнут в стране. Или вам только хлеба и зрелищ?