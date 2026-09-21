Часть калужских деревень и СНТ может на 3 дня остаться без газа

Работы по усовершенствованию газоснабжения могут затронуть СНТ «Факел», «Резвань», «Газовик», «Путеец», «Колос», «Шахты», «Полесье-1» и «Полесье-2», а также деревни Крутицы, Чижовка и часть Шопино и так далее22, 23 и 24 сентября из-за работ по усовершенствованию газоснабжения, без газа может остаться целый ряд СНТ и деревень вокруг Калуги.